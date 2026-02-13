wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
USA

US-Botschafterin Callista Gingrich besucht Martullo-Bocher in Ems-Chemie

Video: ch media/matthias steimer

Martullo-Blocher führt US-Botschafterin durch Ems-Chemie – auf Englisch

13.02.2026, 18:0313.02.2026, 18:03

Die Schweiz erlebt stürmische Zeiten mit den USA. US-Präsident Donald Trump übt immer wieder Kritik, die Rüstungsbeschaffung stockt und der Zolldeal ist noch nicht unter Dach und Fach.

Einen diplomatischen Effort versucht Unternehmerin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher zu leisten. Sie hat am Donnerstag die neue US-Botschafterin Callista Gingrich ins Bündnerland eingeladen. Der Besuch führt von der Ems-Chemie über das Kloster Disentis bis aufs Schloss Rhäzüns. Begleitet hat sie der Zürcher Regionalsender TeleZüri.

Wie Magdalena Martullo-Blocher die US-Botschafterin auf Englisch durch die Ems-Chemie führt, siehst du im Video:

Video: ch media/matthias steimer

(sel)

Das ist Callista Gingrich, die neue US-Botschafterin in Bern
Mehr zum Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Zwei Personen erhielten in der Schweiz bislang Geld wegen Schäden durch Corona-Impfung
Vor gut fünf Jahren ist in der Schweiz die Gross-Impfaktion gegen Covid-19 angelaufen. Mehrere Millionen Menschen liessen sich ab Dezember 2020 einen der Impfstoffe spritzen. Bisher leistete der Bund in zwei Fällen Zahlungen nach Impfschäden.
Zur Story