Martullo-Blocher führt US-Botschafterin durch Ems-Chemie – auf Englisch
Die Schweiz erlebt stürmische Zeiten mit den USA. US-Präsident Donald Trump übt immer wieder Kritik, die Rüstungsbeschaffung stockt und der Zolldeal ist noch nicht unter Dach und Fach.
Einen diplomatischen Effort versucht Unternehmerin und SVP-Nationalrätin Magdalena Martullo-Blocher zu leisten. Sie hat am Donnerstag die neue US-Botschafterin Callista Gingrich ins Bündnerland eingeladen. Der Besuch führt von der Ems-Chemie über das Kloster Disentis bis aufs Schloss Rhäzüns. Begleitet hat sie der Zürcher Regionalsender TeleZüri.
Wie Magdalena Martullo-Blocher die US-Botschafterin auf Englisch durch die Ems-Chemie führt, siehst du im Video:
(sel)