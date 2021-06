Schweiz

Sommerferien in der Schweiz oder im Ausland? Hierhin zieht es unsere User

Die Sommerferien 2020 waren geprägt von Corona. Flugverbindungen waren spärlich und «Bitte bleiben Sie zu Hause» lautete die Devise. Viele Schweizer:innen vermieden deshalb Reisen ins Ausland. Statt an den Strand zog es sie vermehrt auf die Alp oder ins Tessin. Ähnlich soll es auch in diesem Sommer aussehen, wie unsere Umfrage zeigt.

Letzte Woche haben wir unsere User gefragt, wohin es sie in die Sommerferien zieht. Über 900 Inputs sind bei uns angekommen. Diese Destinationen stehen hoch im Kurs:

Die beliebtesten Länder

Wohin zieht es die Schweiz? In die Schweiz! Binnentourismus ist bei unseren Usern auch im zweiten Corona-Sommer sehr gefragt. 346 User gaben an, ihre Ferien hierzulande zu verbringen. Nach der Schweiz folgen die Nachbarländer Italien und Frankreich. Übersee ist Griechenland und Spanien am beliebtesten.

Schweiz: 346x Italien: 98x Frankreich: 59x Griechenland: 45x Spanien: 40x

Bild: watson

Hierhin zieht's die User in der Schweiz

Am häufigsten geplant sind Ferien im Süden der Schweiz. Aber auch Urlaub in den Alpenkantonen wie Graubünden und Wallis sind begehrt. Beliebt sind auch Ferien zu Hause: Unter den 900 Antworten fanden sich einige «Ferien auf Balkonien».

Die Feriendestinationen im Ausland

Nun schauen wir uns die Reiseziele im Ausland an. Hoch im Kurs der Auslandsdestinationen sind Kreta, die Nordsee und Mallorca. Die meisten Reisen finden innerhalb Europas statt. Einige User zieht es aber auch bis nach Hawaii oder Indonesien.

So reist der User

Fast die Hälfte unserer User reist mit dem Auto in die Ferien –sowohl innerhalb der Schweiz als auch ins Ausland. Flugreisen sind etwas beliebter als Zugreisen.

(lea/cst)

