Wie gross ist die Wohnungsnot wirklich? Lass es uns wissen

Die Umfrage werden wir in der kommenden Woche auswerten und die Ergebnisse auf watson.ch präsentieren. Mehrfachteilnahmen sind nicht erlaubt.

In Zusammenarbeit mit dem Sozialforschungsinstitut DemoSCOPE wollen wir der Situation auf den Grund gehen. Mit deiner Teilnahme an der Umfrage hilfst du uns, ein differenziertes Bild der Lage zu zeichnen. Herzlichen Dank!

Die Parteien und Verbände sind alarmiert und überbieten sich mit Forderungen und Massnahmen. Doch wie sieht die Lage für die Menschen im Land wirklich aus? Wie lange suchen sie nach einer Wohnung? Wie stark passen sie ihre Suchparameter an?

Verloren in Inseraten: Die Wohnungssuche in der Schweiz benötigt unter Umständen Geduld.

Bild: shutterstock/watson

Die Bevölkerung der Schweiz wächst, gleichzeitig wird relativ wenig gebaut. Die Folge: Die Leerwohnungsziffer ging im letzten Jahr so stark zurück, wie zuletzt im Jahr 2002.

