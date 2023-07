Zwei Züge fingen Flammen – Chaos im Bahnverkehr in Zürich, Aarau und Ostschweiz

Eine Lok brennt im Bahnhof Zürich-Altstetten und in Aarau wurde der Brandalarm ausgelöst: Der Donnerstagabend hält die SBB und den Pendlerverkehr in Atem.

Ein Brand einer Lokomotive im Bahnhof Zürich-Altstetten hat am späten Donnerstagnachmittag den Bahnverkehr beeinträchtigt. Es ist laut SBB mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen zu rechnen. Auch Fernverkehrsverbindungen sind betroffen.

Feuerwehrleute löschen die Lok am Bahnhof Zürich-Altstetten. Bild: keystone

Nachdem zunächst nur zwei Gleise gesperrt wurden, habe man später die Fahrleitungen des ganzen Bahnhofs ausschalten müssen. Die Löscharbeiten waren kurz vor 18 Uhr in vollem Gang. Die Dauer der Störung ist unbekannt.

Zweiter Zug fängt Feuer in Aarau

Ebenfalls am Donnerstagabend bricht ein zweites Feuer in einem SBB-Zug IC5 am Bahnhof Aarau aus – der Brandalarm wurde ausgelöst, Brandschutztüren schlossen sich. Laut Medienberichten seien Feuerwerkskörper Schuld an der Rauchentwicklung gewesen. Ein offizielles Statement seitens SBB steht noch aus. Die Situation sei aber wieder unter Kontrolle.

Ein SBB-Mitarbeiter mit einem Feuerlöscher in Aarau. userinput / watson

Eine watson Userin sass in besagtem zweiten Zug. Ihr Erlebnis: «Ich sitze im Zug in Aarau fest, weil er brannte.» So ziemlich die ganze Ostschweiz stehe still. «Es war der Zug von Olten nach Zürich HB. Wir mussten den Waggon verlassen und der Bereich wurde abgesperrt.» Der Brand sei relativ schnell gelöscht worden.

Brandschutztür im Waggon geschlossen. userinput / watson

Der Bahnverkehr in Zürich-Altstetten wurde um 17.30 Uhr am Donnerstag unterbrochen, wie die SBB mitteilten. Aus noch unbekannten Gründen sei um 17 Uhr die Lok einer S-Bahn in Brand geraten.

Nahaufnahme der entflammten Stelle. userinput / watson

Auch von Bern in Richtung Zürich ist der Bahnverkehr unterbrochen. Laut einem watson-Mitarbeitenden kam im Zug die Durchsage: «Wir fahren jetzt mal los und schauen, wie weit wir kommen». Diese Statement fasst die Situation des Donnerstagabends auf den Schienen passend zusammen.

(adi/sda)