Jurassischer Mitte-Regierungsrat Courtet zieht sich von Liste zurück

Der jurassische Minister Martial Courtet zieht sich von der Liste der jurassischen Mitte für die Regierungsratswahlen zurück. Dies teilte seine Partei am Donnerstagabend mit. Er kommt damit der Aufforderung des Vorstands nach. Dieser ist der Meinung, dass Courtet nicht mehr die Linie der Partei vertritt.

Courtet teilte am Donnerstagnachmittag dem Parteipräsidenten Mathieu Cerf mit, dass er dem Wunsch des Vorstandes nachkomme und sich von der Liste der Mitte des Kantons Jura für die Wahlen im Herbst zurückziehe. Er erklärte, dass er nicht zum ausserordentlichen Kongress am Freitag in Glovelier kommen werde. Er brauche Zeit, um nachzudenken, so Courtet in einer Mitteilung an Keystone-SDA.

Rückzug der Kandidatur nach belastendem Bericht gefordert

In einer Mitteilung begrüsste der Vorstand der Partei diese Entscheidung. Der Vorstand der jurassischen Mitte hatte Courtet nach der Veröffentlichung eines belastenden Untersuchungsberichtes aufgefordert, seine Kandidatur für die Wahlen zurückzuziehen. Parteipräsident Cerf sagte das am Donnerstag gegenüber dem Radiosender RFJ.

«Wir haben wirklich an die Menschen in diesem Bericht gedacht, die gelitten haben, und das hat uns auch zu dieser Entscheidung bewogen.» Mathieu Cerf

«Wir glauben nicht, dass er weiterhin über die erforderlichen Kompetenzen verfügt, um das Zentrum zu vertreten», sagte Cerf. Der erweiterte Vorstand der Kantonalpartei hatte diese Entscheidung am Mittwochabend, wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Berichts, bestätigt.

«Wir haben wirklich an die Menschen in diesem Bericht gedacht, die gelitten haben, und das hat uns auch zu dieser Entscheidung bewogen», sagte der Parteipräsident. Der Vorstand teilte seine Entscheidung Courtet mit, der nach diesem Bericht zuvor noch bekanntgegeben hatte, an seiner Kandidatur für die Wiederwahl am 19. Oktober festzuhalten.

Courtets Departement untersucht

Der von Courtet selbst in Auftrag gegebene Untersuchungsbericht hält fest, dass der Bildungs-, Kultur- und Sportminister in seinem Departement ein Klima der Angst und des Misstrauens geschaffen habe. Er habe aber nichts Rechtswidriges gemacht.

Courtet erwähnte nicht, ob er erwägt, als Unabhängiger für ein drittes Mandat in der Regierung zu kandidieren. Die Frist für die Einreichung der Listen läuft am Montag um 12.00 Uhr ab. (sda)