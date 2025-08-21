bedeckt, wenig Regen15°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Juras Mitte-Regierungsrat Courtet zieht sich von Liste zurück

Jurassischer Mitte-Regierungsrat Courtet zieht sich von Liste zurück

21.08.2025, 21:3221.08.2025, 21:32
Mehr «Schweiz»

Der jurassische Minister Martial Courtet zieht sich von der Liste der jurassischen Mitte für die Regierungsratswahlen zurück. Dies teilte seine Partei am Donnerstagabend mit. Er kommt damit der Aufforderung des Vorstands nach. Dieser ist der Meinung, dass Courtet nicht mehr die Linie der Partei vertritt.

Courtet teilte am Donnerstagnachmittag dem Parteipräsidenten Mathieu Cerf mit, dass er dem Wunsch des Vorstandes nachkomme und sich von der Liste der Mitte des Kantons Jura für die Wahlen im Herbst zurückziehe. Er erklärte, dass er nicht zum ausserordentlichen Kongress am Freitag in Glovelier kommen werde. Er brauche Zeit, um nachzudenken, so Courtet in einer Mitteilung an Keystone-SDA.

Rückzug der Kandidatur nach belastendem Bericht gefordert

In einer Mitteilung begrüsste der Vorstand der Partei diese Entscheidung. Der Vorstand der jurassischen Mitte hatte Courtet nach der Veröffentlichung eines belastenden Untersuchungsberichtes aufgefordert, seine Kandidatur für die Wahlen zurückzuziehen. Parteipräsident Cerf sagte das am Donnerstag gegenüber dem Radiosender RFJ.

«Wir haben wirklich an die Menschen in diesem Bericht gedacht, die gelitten haben, und das hat uns auch zu dieser Entscheidung bewogen.»
Mathieu Cerf

«Wir glauben nicht, dass er weiterhin über die erforderlichen Kompetenzen verfügt, um das Zentrum zu vertreten», sagte Cerf. Der erweiterte Vorstand der Kantonalpartei hatte diese Entscheidung am Mittwochabend, wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Berichts, bestätigt.

«Wir haben wirklich an die Menschen in diesem Bericht gedacht, die gelitten haben, und das hat uns auch zu dieser Entscheidung bewogen», sagte der Parteipräsident. Der Vorstand teilte seine Entscheidung Courtet mit, der nach diesem Bericht zuvor noch bekanntgegeben hatte, an seiner Kandidatur für die Wiederwahl am 19. Oktober festzuhalten.

Courtets Departement untersucht

Der von Courtet selbst in Auftrag gegebene Untersuchungsbericht hält fest, dass der Bildungs-, Kultur- und Sportminister in seinem Departement ein Klima der Angst und des Misstrauens geschaffen habe. Er habe aber nichts Rechtswidriges gemacht.

Courtet erwähnte nicht, ob er erwägt, als Unabhängiger für ein drittes Mandat in der Regierung zu kandidieren. Die Frist für die Einreichung der Listen läuft am Montag um 12.00 Uhr ab. (sda)

Das könnte dich auch interessieren:
Vincenz-Stauffacher und Mühlemann wollen FDP-Co-Präsidium
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ab Mitte August lohnt sich ein Blick zum Himmel – es sind gleich drei Himmelsspektakel zu erwarten 🌌 🌕
1 / 3
Ab Mitte August lohnt sich ein Blick zum Himmel – es sind gleich drei Himmelsspektakel zu erwarten 🌌 🌕
quelle: watson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Food-Influencer-Paar wird beim Essen (mitten im Restaurant) angefahren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Selenskyj gibt Trump recht – und deutet mehr Gegenangriffe an
2
Hurra, die lustigsten Fails der Woche sind da!
3
Bis zu 46 Grad – so sehen die Wetter-Szenarien der Schweiz aus
4
Französischer Skandalstreamer Jean Pormanove stirbt vor laufender Kamera
5
So viel verdienen Lehrpersonen in der Schweiz
Meistkommentiert
1
Rekordtransfer im Frauenfussball +++ Basel kassiert wohl mit: Ex-Spieler Diouf zu Inter
2
Donald Trump kauft Anleihen für über 100 Millionen US-Dollar
3
Rösti will neue Auto-Steuer: Eine Zahl geistert herum – und sorgt bereits für Kritik
4
Fix: Waeber ab 2026 bei zurück bei Gottéron +++ ZSC verlängert mit Riedi und Sigrist
5
25 Memes, die Gen Z nicht mehr versteht (und dich umso älter aussehen lassen)
Meistgeteilt
1
Trump hat Freude: Republikaner drücken in Texas umstrittene Wahlkreis-Reform durch
2
Israel meldet Raketenangriff auf Warenkorridor +++ Zahlreiche Tote bei Angriffen in Gaza
Mann vergewaltigt Mädchen auf Swiss-Flug – so reagiert die Fluggesellschaft
Auf einem Flug von Mumbai nach Zürich wurde ein 15-jähriges Mädchen von einem 44-jährigen indischen Geschäftsmann vergewaltigt. Die Tat fand Mitte März statt.
Zur Story