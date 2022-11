Swiss-Flug nach San Francisco muss wegen Notfall umkehren und zwischenlanden

Der Flug LX38 von Swiss Airlines von Zürich nach San Francisco musste am Samstagnachmittag noch über Europa umkehren und ausserplanmässig in Amsterdam landen. Der Transponder-Code 7700 deutete auf einen Notfall hin, wie ein aufmerksamer watson-User meldete.

Rita Fuhrer schwärmt in der «Arena» für Vogt – für einen peinlichen Moment sorgt das SRF

Am 7. Dezember werden ein neuer Bundesrat und eine neue Bundesrätin gewählt. Die SVP hat gestern ihre zwei Kandidaten bekannt gegeben: Hans-Ueli Vogt und Albert Rösti. Die SP hat sich für ein Frauen-Ticket entschieden. In der «Arena» drehte sich alles um die Bundesratswahl.

Tickets hier, Tickets da, Tickets überall! In den letzten Tagen hört man in den Schweizer Medien kaum mehr von etwas anderem. Doch aufgepasst: Wer jetzt an die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar denkt, irrt gewaltig.