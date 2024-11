Eine Velo-Abgabe wird in den Kantonen immer häufiger diskutiert. In Luzern und im Baselland wurde die Idee abgelehnt. In Zürich ist der Entscheid noch offen.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) prüft seit diesem Herbst mittels einer Studie mögliche Abgaben für Velofahrer. Wie der « Blick » am Donnerstag berichtete, ist das Ziel der Studie, Modelle für eine «verursachergerechte Finanzierung von Veloinfrastrukturen» zu erarbeiten. In welcher Form eine Velo-Abgabe umsetzbar wäre, liess ein Astra-Sprecher auf Anfrage der Zeitung offen, da das Projekt erst kürzlich gestartet sei.

