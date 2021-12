Mehrjährige Freiheitsstrafe für Sprengung eines Bankomaten

Das Bundesstrafgericht hat den Bankomaten-Sprenger von Sevelen SG zu einer Freiheitsstrafe von 74 Monaten verurteilt. Der Rumäne brach im Dezember 2019 mit einem Landsmann einen Bankomaten der Raiffeisenbank auf.

Das Bundesstrafgericht in Bellinzona. Bild: sda

Das Bundesstrafgericht hat den Mann der Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, des qualifizierten Diebstahls und der qualifizierten Sachbeschädigung für schuldig befunden. Dies geht aus dem am Mittwochabend veröffentlichten Dispositiv hervor.

An die verhängte Freiheitsstrafe wird die ausgestandene Haft von 552 Tagen angerechnet. Der Mann wird nach der Strafverbüssung für die Dauer von zehn Jahren des Landes verwiesen.

Der Verurteilte hatte für das Aufbrechen des Bankomaten Sprengstoff verwendet. Durch die Detonation kam es am Gerät und am Gebäude zu einem Sachschaden von 100'000 Franken. Die beiden Männer erbeuteten rund 126'000 Franken.

Die Polizei kam dem Rumänen wegen einer DNA-Spur auf einem Brecheisen auf die Schliche. Die Bundesanwaltschaft erliess am 19. Juni 2020 einen internationalen Haftbefehl. Noch am gleichen Tag wurde der Mann in Dornbirn/Österreich verhaftet und schliesslich an die Schweiz ausgeliefert. (Urteil SK.2021.45 vom 22.12.2021) (saw/sda)