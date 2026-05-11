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Gefängnisse in der Schweiz so voll wie noch nie

Prison Man Gefängnis Mann
Anfang 2026 sassen in der Schweiz so viele Menschen im Gefängnis wie noch nie.Bild: Shutterstock

In der Schweiz gibt es so viele Häftlinge wie noch nie

11.05.2026, 09:0311.05.2026, 10:39

Rekord in Schweizer Gefängnissen: Noch nie sassen so viele Menschen in Haft wie Anfang 2026. Gleichzeitig sank die Zahl kurzer, unbedingter Freiheitsstrafen auf einen historischen Tiefstand.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 111'962 Verurteilungen von Erwachsenen ins Strafregister eingetragen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Mehr als die Hälfte davon betraf Delikte gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Die Zahl der kurzen, unbedingten Freiheitsstrafen fiel auf einen historischen Tiefstand von 2937 an der Zahl. Die bedingte Geldstrafe war mit 78'693 Fällen die häufigste Sanktion.

Die hohe Zahl an Inhaftierten führte zu einer schweizweiten Belegungsrate von 97 Prozent in den Justizvollzugseinrichtungen, wie das BFS weiter mitteilte. Von den 7119 Inhaftierten befanden sich 63 Prozent im Straf- oder Massnahmenvollzug.

Die Zahl der Landesverweisungen blieb im vergangenen Jahr mit 2272 Fällen derweil stabil. Davon waren 94 Prozent obligatorische Landesverweisungen. Mehr als die Hälfte wurde für eine Dauer von mehr als fünf Jahren verhängt. 37 Prozent der betroffenen Personen waren Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union. (dab/sda)

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SC90
11.05.2026 09:27registriert Juli 2025
Dazu gehört auch noch die Info, dass über 70% (!!) der Gefängnissinsassen ausländische Staatsangehörigkeit haben.
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haraS
11.05.2026 09:39registriert Januar 2023
Immer mehr Einwohner führt logischerweise zu immer mehr Häftlingen. Mich würde eher die prozentuale Entwicklung interessieren.
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Overton Window
11.05.2026 09:19registriert August 2022
In der Schweiz gibt es auch so viele Einwohner wie noch nie.

Ob da eventuell ein Zusammenhang besteht?
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