Mann nach schwerem Angriff auf Frau im Bahnhof Olten SO angeklagt

Nach Angriff von FCZ-Fans auf ein Tram: Kommt es nun im Letzigrund zu einem Geisterspiel?

Am Mittwoch ist die Südkurve des FC Zürich geschlossen, weil FCZ-Fans vor zehn Tagen die Polizei attackierten. Am Samstag kam es erneut zu einem gravierenden Vorfall. Welche Folgen dieser für den FC Zürich hat.

Was sich am Samstagabend zwischen 21.30 Uhr und Mitternacht in Zürich abspielte, hatte bandenkriegsähnlichen Charakter. 16 Stunden vor dem Derby zwischen dem FC Zürich und den Grasshoppers waren sowohl GC-Fans als – mutmasslich – auch FCZ-Fans bewaffnet in der Stadt unterwegs.