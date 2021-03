Schweiz

Videos

Frauen in der Armee: So tickt Rekrutin Cécile Kienzi



Video: watson

«Gleichstellung braucht es auch bei der Wehrpflicht»: Warum Cécile freiwillig einrückte

Die Armee will mehr Frauen und startet deshalb eine Offensive für die Frauenförderung. Die 23-jährige Cécile Kienzi ist vor kurzem freiwillig eingerückt und erklärt im Video, wie es für sie als Frau im Militär wirklich ist.

Pünktlich zum Weltfrauentag hat Bundesrätin und Verteidigungsministerin Viola Amherd kommuniziert: Die Schweizer Armee will mehr Frauen und schafft dafür sogar eine Dienststelle. Die Stelle solle die Frauenförderung koordinieren und als Anlaufstelle für Fragen der Gleichstellung dienen. Zudem will man Führungskräfte und Kader in ihrer Aus- und Weiterbildung dafür sensibilisieren, Diskriminierung, Sexismus und Gewalt frühzeitig zu erkennen.

Die 23-jähirge Cécile Kienzi ist eine von den 0,9 Prozent Frauen, die die Armee derzeit zählt. Seit Anfang Jahr ist sie als Rekrutin in der Infanterie. Sie sieht ihr Einrücken als Akt der Gleichstellung: «Auch in den Pflichten müssen Frauen gleichgestellt werden», sagt Kienzi.

Zur Person Bevor Cécile Kienzi in die Armee einrückte, holte sie sich im Stahlbad des watson-Newsdesk die nötige emotionale Härte.

Wo sie als Frau einen Sonderstatus hat und weshalb sie auf ihren Social-Media-Kanälen über Dinge wie die Periode oder Schminken im Militär spricht, erklärt sie im Video.

Video: watson

Der Abstand sowie die Hygienemassnahmen wurden während des Drehs dieses Videos jederzeit eingehalten.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Diese 20 Ausdrücke werden alle Rekruten in der RS lernen Die Schweizer Armee präsentiert erste F/A-18-Pilotin Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter