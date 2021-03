So will Amherd Frauen in der Armee fördern

78 Journalistinnen klagen sexistische Arbeitskultur bei Tamedia an

In einem offenen Brief protestieren Tamedia-Journalistinnen dagegen an, dass sie weniger Lohn, Chancen und Wertschätzung bekämen.

Diese Pandemie, sie sei ein Rückschlag für die Gleichstellung, heisst es. Eine Krise kann aber auch eine Chance sein, weil die Zeichen auf Turbowandel stehen, weil Unbehagen sich aufstaut – vor allem bei den Frauen.

An diesem Wochenende war es bei 78 Journalistinnen der Tamedia-Redaktionen (zu denen der «Tages-Anzeiger» gehört) so weit. Sie veröffentlichten am Wochenende via Twitter einen Brief an die Chefredaktion. Sie klagen eine «sexistische Arbeitskultur» an und belegen diese mit über …