Video: watson/Aylin Erol, Michael Shepherd

Hier erfährst du in 124 Sekunden, worum es bei der Biodiversitätsinitiative geht

Am 22. September stimmen wir über die Biodiversitätsinitiative ab. Was diese Vorlage bezweckt, weshalb sie eingereicht wurde und was die Befürworterinnen und Gegner dazu sagen, erfährst du im Erklärvideo.

In der Schweiz leben 56'000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten. Doch diese Zahl wird immer kleiner. Umweltverbände haben deshalb die Volksinitiative «für die Zukunft für unserer Natur und Landschaft» lanciert. Besser bekannt unter dem Namen: Biodiversitätsinitiative. Am 22. September stimmt das Schweizer Stimmvolk darüber ab.

Die Vorlage will, dass in unserer Verfassung festgehalten wird, dass sich Bund und Kantone aktiv für das Fortbestehen unserer Artenvielfalt – also der Biodiversität – einsetzen. Im Pro-Lager befinden sich SP, Grüne, GLP und Umweltverbände. Im Nein-Lager SVP, FDP, Mitte und zahlreiche Wirtschaftsverbände. Auch der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments sprechen sich gegen die Biodiversitätsinitiative aus.

Was die Argumente der beiden Seiten sind und was die Biodiversitätsinitiative konkret in unserer Verfassung festhalten würde, erklärt dir Aylin in 124 Sekunden im Video: