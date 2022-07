8,1 Prozent – Inflationsrate steigt in der Eurozone auf Rekordwert

«Chefjammeri» Lampart packt in der Inflations-«Arena» den Zeigefinger aus

Warum wir in der Schweiz gerade von einer Inflation betroffen sind, wie hoch sie aktuell ist und was der Leitzins damit zu tun hat, erfährst du im Video.

Die Preise in der Schweiz steigen. Der Franken verliert an Kaufkraft. Die Preise für Heizöl sind 80 Prozent höher als im Vorjahr. Teigwaren kosten 12 Prozent mehr, Kaffee sieben.

Die Inflation trifft auch die Schweiz. Im Schnitt sind die Preise um 2,9 Prozent gestiegen. Warum dein Geld gerade an Wert verliert, was der Leitzins damit zu tun hat und wie die Schweizerische Nationalbank involviert ist, erfährst du im Video.

Eine nicht hinnehmbare einseitige Rentenkürzung für die Frauen, weitere Rentenaltererhöhungen in Planung, eine grössere Mehrwertsteuerbelastung in schwierigen Zeiten: SP, Grüne und Gewerkschaften haben am Freitag ihre Kampagne gegen die AHV-Reform lanciert - wieder einmal.

Am 25. September entscheiden die Stimmberechtigten über die neuste AHV-Reform und damit über die Erhöhung des Frauen-Rentenalters von 64 auf 65 Jahre. Es ist ein weiterer Versuch, die finanziell angeschlagene Sozialversicherung zu sanieren.