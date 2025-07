Hier radelt Bieber durch Genf. Video: twitter

Justin Bieber ist in der Schweiz – er glaubt kaum, wie schön es ist

Mehr «Schweiz»

Justin Bieber ist offenbar in der Schweiz. Das lässt ein Social-Media-Post des Superstars schliessen. In der Nacht auf Mittwoch veröffentlichte der 31-Jährige ein Video, in dem zu sehen ist, wie er über eine Brücke in Genf radelt. Der Popstar zeigt sich schwer beeindruckt von der Schweiz. «Das ist verrückt, das ist so schön», sagt Bieber, der zumindest im Video nicht von Fans verfolgt wird.

Was die Pläne Biebers in der Schweiz sind, ist nicht bekannt. Im März dieses Jahres gab es Gerüchte, wonach er ein Haus in Europa sucht.

Erst am Freitag hatte der Kanadier überraschend ein neues Album veröffentlicht. Das Album mit dem Titel «SWAG» enthält Lieder wie «All I Can Take», «Go Baby», «Dadz Love» und «Swag».

Justin Bieber radelt durch Genf: Video: twitter

Der 31-jährige Kanadier hatte die neue Musik erst tags zuvor angeteasert und seine Fans mit Bildern von Werbetafeln in Aufruhr versetzt, ohne jedoch konkret sein siebtes Studioalbum anzukündigen oder ein Veröffentlichungsdatum zu nennen.

Bieber ist nicht der erste Superstar, der sich von der Schweiz begeistert zeigt. Letzten Sommer lief Will Smith durch Zürich. Auch er war von der Ruhe angetan. «Das ist fantastisch. Ich komme nie dazu, einfach so durch eine Stadt zu laufen», sagte der Schauspieler. (cma)