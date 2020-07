Schweiz

Maskenpflicht im ÖV: So war der erste Tag Pendeln mit Maske



Video: watson

Maskenpflicht im ÖV: «Ich habe meine Maske vergessen und dann meine Unterhose verwendet»

Ab heute Montag gilt im öffentlichen Verkehr Maskenpflicht. Wie war der erste Tag mit Maske? Im Video erzählen Pendlerinnen und Pendler von ihren Erfahrungen – und verraten sehr spezielle Techniken.

Wer über zwölf Jahre alt und heute Montag ein öffentliches Verkehrsmittel betreten will, muss sich eine Maske aufsetzen. So will es die Maskenpflicht, die der Bundesrat vergangene Woche verkündet hat.

Als Maske gelten medizinische Masken, wie der Mund-Nasen-Schutz oder eine Stoffmaske. Mit einem Tuch oder Schal wird die Maskenpflicht jedoch nicht erfüllt.

Hier zur Erinnerung: bild: watson/julia Neukomm

Wie fühlt sich der neue Pendleralltag mit Maske an? Im Video erzählen Passantinnen und Passanten von ihrem ersten Tag mit Maskenpflicht. Für alle, die sich fragen, was sie tun sollen, wenn sie die Maske zuhause vergessen, verrät ein Passant seine sehr spezielle Masken-Alternative: Die Unterhose.

Hättest du dir auch eine Unterhose umgebunden? Ja klar, brillante Idee! Nein, eher einen BH. Sind Sie eigentlich vom Aff bisse?

