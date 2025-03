«Der ist ein knallharter Typ» – das sagen Basler Fasnächtler zu den Bundesratskandidaten

1 / 14

Die besten Bilder der Basler Fasnacht 2025

Fasnachtscliquen ziehen mit Laternen durch die Strassen am Morgenstreich in Basel, am Montag, 10. Maerz 2025. Mit dem Morgestraich beginnen am Montagmorgen um 04:00 Uhr die drey scheenschte Daeaeg in Basel. (KEYSTONE/Georgios Kefalas)

quelle: keystone / georgios kefalas