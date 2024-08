«Ich liebe ihn»: Publikum begeistert vom Besuch des Dalai Lamas in Zürich

Zehntausende von Menschen strömten am Sonntagmorgen zur Lebenszeremonie des Dalai Lama ins Hallenstadion. Neben einer Ansprache des heiligen Oberhauptes gab es Tänze und Rituale. Gäste aus ganz Europa sind für dieses Event angereist.

Bereits am Freitag haben Tibeter den obersten Repräsentanten der tibetischen Buddhisten bei seiner Ankunft in einem Flughafenhotel in Opfikon ZH empfangen.

Der Dalai Lama weilt noch bis Montag in der Schweiz.

Video: watson/TeleZüri / Vanessa Meier / CH Media Video Unit / Jeannine Merki

(32today.ch)

