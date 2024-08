Der Dalai Lama tritt am Sonntag im Zürcher Hallenstadion auf. Bild: AP/AP

Alles, was du zum Dalai-Lama-Besuch in Zürich wissen willst

Am Wochenende kommt der Dalai Lama nach Zürich ins Hallenstadion. Alles, was du dazu wissen willst.

Mehr «Leben»

Der Dalai Lama wird dieses Wochenende in der Schweiz erwartet: Der oberste Repräsentant der tibetischen Buddhisten tritt dabei am Sonntag im Zürcher Hallenstadion öffentlich auf.

Alles, was du dazu wissen willst.

Was macht der Dalai Lama in Zürich?

Der 14. Dalai Lama soll am Freitag, am späteren Nachmittag, in der Schweiz eintreffen. Das spirituelle Oberhaupt der Tibeter wird im Zürcher Flughafenhotel Hilton Airport begrüsst. Am Sonntag wird er dann im Hallenstadtion öffentlich auftreten, am Montag reist er wieder ab.

Im Hallenstadion nimmt er an einer Langlebenszeremonie teil und wird eine kurze Unterweisung in tibetischer Sprache geben. Bei einer Langlebenszeremonie handelt es sich um eine buddhistische Zeremonie, welche die Schüler ihrem Lehrer gegenüber vollziehen, damit er möglichst lange auf dieser Welt weilt.

Wie sieht das Programm des Dalai Lama aus?

Was der Dalai Lama am Freitagabend sowie am Samstag plant, ist noch unklar. Am Sonntag, am Tag des Auftritts im Hallenstadion, sieht das Programm wie folgt aus:

Türöffnung: 7.00 Uhr

Auftritt Dalai Lama: 9.00 Uhr – 10.00 Uhr

Die Unterweisung wird in tibetischer Sprache stattfinden.

Die tibetische Community war überrascht vom angekündigten Besuch. «Die erfreuliche Nachricht (von seinem Auftritt) haben wir erst kürzlich erhalten und arbeiten nun mit Hochdruck an den Vorbereitungen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten», heisst es in einer Mitteilung.

Gibt es noch Tickets im Hallenstadion?

Der Event im Hallenstadion ist beliebt, die besten Tickets sind schon länger weg. Die einzigen Plätze, die noch via Ticketcorner gekauft werden können, sind Plätze mit eingeschränkter Sicht auf die Bühne und schlechter Akkustik, wie es bei Ticketcorner heisst. Dafür ist der Preis allerdings auch nicht allzu teuer, ein Ticket kostet 26.20 Franken.

Es gibt nur noch Tickets mit eingeschränkter Sicht und schlechter Akkustik. Bild: Screenshot Ticketcorner

Warum kommt der Dalai Lama in die Schweiz?

Der Dalai Lama kam schon oft in die Schweiz, zuletzt im Juni, als er anlässlich einer Knieoperation in den USA den Umweg über Zürich genommen hat. Der letzte offizielle Besuch war 2018. Seit 1973 war der Dalai Lama insgesamt 17 Mal in der Schweiz.

1968 liess der Dalai Lama in Rikon ZH das Tibet-Institut erbauen, das erste tibetisch-buddhistische Kloster ausserhalb Asiens. Oftmals stattete der Dalai Lama dem Institut bei seinen Aufenthalten in der Schweiz einen Besuch ab, da es seit der Erbauung unter seiner Schirmherrschaft steht.

Die Beziehung der Schweiz zum Dalai Lama war allerdings durchzogen von diplomatischen Irrungen und Wirrungen. Mehr dazu kannst du hier nachlesen:

In der Schweiz leben gemäss der tibetischen Gemeinschaft rund 7500 Menschen, die ursprünglich aus Tibet stammen. Mehr Tibeterinnen und Tibeter (ausserhalb Tibets) leben nur in Indien, den USA und in Nepal. 1961 war die Schweiz das erste Land, das tibetische Flüchtlinge aufnahm.

Was ist der Dalai Lama?

Der Dalai Lama ist das spirituelle Oberhaupt der Tibeter. Der Dalai Lama wird im tibetischen Buddhismus als Bodhisattva verstanden, also als erleuchtetes Wesen, das reinkarnierte und damit bewusst wieder in die menschlichte Existenz eintrat. In der tibetischen Tradition ist der Dalai Lama der Titel des höchsten Trülku, des hochrangigen «Wiedergeborenen».

Der gegenwärtige 14. Dalai Lama ist seit dem 20. Februar 1940 der 89-jährige buddhistische Mönch Tenzin Gyatso.

(ome mit Material der SDA)