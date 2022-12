Messerattacke in Morges VD: Angeklagter steht ab heute vor Gericht

Vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona beginnt heute Montag der Prozess gegen einen 29-jährigen Mann. Er wird beschuldigt, am 12. September 2020 einen Portugiesen in einem Restaurant in Morges VD getötet zu haben. Seine Tat soll einen islamistischen Hintergrund haben.

Bundesstrafgericht in Bellinzona. Bild: keystone

Der türkisch-schweizerische Doppelbürger muss sich wegen vorsätzlicher Tötung, Mordes, versuchter vorsätzlicher Tötung, einfacher Körperverletzung, versuchter Brandstiftung und Verursachung einer Explosion, der Widerhandlung gegen das Al-Kaida-/IS-Gesetz sowie weiterer Delikte verantworten.

Laut Anklageschrift verletzte der Mann am 12. September 2020 in einem Kebab-Laden einen 29-jährigen Portugiesen mit einem Küchenmesser tödlich. Während des Angriffs habe er «Allahu akbar» (Allah ist grösser) gerufen. Ein Freund des Opfers erlitt durch den Angriff einen schweren Schock. Aus diesem Grund wird dem Angeklagten auch einfache Körperverletzung und Drohung zur Last gelegt.

(yam/sda)