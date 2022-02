Im Kanton Waadt wird über Gratis-ÖV abgestimmt

Den ersten Schritt in diese Richtung gemacht haben die Initianten und Initiantinnen in der Stadt Bern. Sie legten letzte Woche beim Regierungsstatthalteramt gegen die Ungültigkeitserklärung Beschwerde ein. (saw/aargauerzeitung.ch)

Die Einschätzung von Felix Uhlmann zur Gratis-ÖV-Thematik hat Gewicht. Er fertigt derzeit im Auftrag des Bundesamts für Verkehr ein Gutachten zur Frage an, welchen Spielraum Bund, Kantone und Gemeinden haben. Damit dürfte jedoch nicht das letzte Wort gesprochen sein. «Alleine aufgrund der Menge an Initiativen ist damit zu rechnen, dass ein Komitee die Ungültigkeitserklärung der Vorlage anfechten wird und letztlich das Bundesgericht über die strittige Frage entscheiden muss», sagt Uhlmann.

In Bezug auf das Personenbeförderungsgesetz gibt der Staatsrechtsprofessor zudem zu bedenken, dass Gesetze verfassungskonform ausgelegt werden müssen. Sprich: Um einen Widerspruch zur Bundesverfassung zu vermeiden, wäre das Gesetz so zu interpretieren, dass zwar die Ticketpreise reduziert, aber nicht komplett abgeschafft werden können.

Im Fall der Neuenburger Gratis-ÖV-Initiative ist dies – nach Ansicht von Felix Uhlmann – der Fall. «Ich sehe einen Konflikt mit der Bundesverfassung, wenn der öffentliche Verkehr für die ganze Bevölkerung gratis wird», so seine persönliche Einschätzung. Schliesslich werde im Artikel 81a festgehalten, dass die ÖV-Nutzenden einen «angemessenen» Teil der Kosten zu zahlen hätten. Doch was genau ist damit gemeint? Nach der Interpretation des Bundesrates ist der «angemessene» Preis nicht zu billig, um einen unkontrollierten Anstieg der Nachfrage zu verhindern, und auch nicht zu teuer, um den Menschen einen gewissen Anreiz zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs zu geben.

Doch ob sich die Stimmbürgerschaft tatsächlich zur Einführung des kostenlosen ÖV äussern kann, ist ortsabhängig. So wurde eine entsprechende Initiative von der Regierung der Städte Bern und Zürich sowie des Kantons Freiburg für ungültig erklärt. Ihrer Ansicht nach liegt ein Verstoss gegen die Bundesverfassung vor, die besagt, dass die ÖV-Nutzenden die Kosten «zu einem angemessenen Teil» übernehmen müssen. Zu einem anderen Schluss gelangte der Kanton Waadt, wie die Tageszeitung «24heures» am Montag berichtete. Der Staatsrat hält die Initiative für gültig und will über sie abstimmen lassen. Wie kann das sein?

Einfach in den nächsten Bus steigen, ohne ans Ticket denken zu müssen: Das ist die Vision verschiedener Initiativen, die in der Schweiz auf kommunaler und kantonaler Ebene lanciert wurden. Sie fordern, dass der Staat die Kosten für den öffentlichen Verkehr vollumfänglich übernimmt – heute bezahlen die Fahrgäste schweizweit gesehen rund die Hälfte.

Was gerade in Israel passiert und was die Schweiz daraus lernen kann

Ausgerechnet der einstige Impf-Vorreiter Israel verzeichnet bei den Todesfällen und in den Intensivabteilungen Rekordzahlen. Woran liegt das? Und was kann die Schweiz daraus lernen?

Israel war lange Impf-Weltmeister in dieser Pandemie. Kein Land hatte früher einen grossen Teil seiner Bevölkerung geimpft, im Spätsommer wurde auch die Delta-Welle weggeboostert und als die Omikron-Welle im Januar über das Land zog, startete Israel mit der vierten Impfung für ältere Menschen und das medizinische Personal. Trotzdem meldete Israel am Sonntag mit 1263 Schwererkrankten (270 von ihnen müssen beatmet werden) so viele wie noch nie während der ganzen Pandemie. Der bisherige Rekordwert stammt vom Januar 2021. Was ist passiert?