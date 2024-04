Zwei Skitourenfahrer in Les Diablerets von Lawine mitgerissen

Mit dem Helikopter konnte der verletzte Skifahrer ins Spital gebracht werden (Archivbild). Bild: keystone

Eine Lawine hat am Donnerstag zwei Skitourenfahrer oberhalb des Col du Pillon bei Les Diablerets VD mitgerissen. Die Rettungskräfte brachten einen von ihnen verletzt in ein Spital, der zweite blieb unversehrt.

Den am Becken verletzten Skifahrer flog ein Rega-Helikopter nach einer Suchaktion ins Waadtländer Universitätsspital Chuv, wie die Kantonspolizei Waadt am Freitag mitteilte. Seine Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Bei den beiden Skitourenfahrern handelt es sich um niederländische Staatsbürger im Alter von 30 und 29 Jahren.

In der Region hatte es in den vergangenen Tagen über einen Meter Neuschnee gegeben. Die Lawinenwarnstufe lag in den Waadtländer Alpen bei erheblich, das ist die dritte von fünf Stufen. Bei erheblicher Lawinengefahr kann schon ein einzelner Schneesportler leicht eine Lawine auslösen. (sda)