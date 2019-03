Schlupfloch im neuen Gesetz: So kommt man ohne Bewilligung an halbautomatische Waffen

Bundesrätin Sommaruga wollte das Gehalt vom SBB-Chef kürzen – ohne Erfolg

Etwas mehr oder etwas weniger als eine Million Franken? Diese Frage hat in den letzten Wochen zwischen Bundesrat und den SBB zu einer Kontroverse von seltener Heftigkeit geführt. Die SBB pochten darauf, dass ihr Konzernchef Andreas Meyer für das Jahr 2020 einen Vergütungsrahmen erhält, der knapp über einer Million Franken liegt.

Und sie setzten die Regierung ordentlich unter Druck, wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. In einem Brief wandte sich SBB-Präsidentin Monika Ribar noch vor dem …