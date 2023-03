So haben sich die Umfragewerte der Schweizer Parteien seit der Wahl 2019 verändert

Im Oktober wird in der Schweiz nach vier Jahren wieder gewählt: Alle Sitze des National- und Ständerats werden neu besetzt respektive durch eine Wiederwahl bestätigt.

Sowohl die Forschungsstelle Sotomo (im Auftrag der SRG) als auch die Mediengruppe Tamedia (in Zusammenarbeit mit dem Forschungsinstitut LeeWas) führen vor den Wahlen regelmässig Umfragen durch. Hier findest du jeweils die Resultate der bisherigen sowie der jüngsten Erhebungen im Vorfeld der Wahlen im Oktober.

Gemäss der neusten Umfrage von Tamedia vom Februar würden die Bürgerlichen wieder kräftig zulegen – wenn jetzt schon abgestimmt würde. Vor allem die SVP dürfte zumindest einen Teil der Verluste, die sie 2019 erlitt (- 3,8 Prozent), wieder wettmachen. Grosse Verliererin hingegen wäre die Grüne Partei, die einen Drittel ihres Erfolges des letzten Wahljahres wieder abgeben müsste (damals erreichten die Grünen ein Plus von über sechs Prozent).

SVP

Kurz nach der Wahlschlappe, welche die rechtsbürgerliche Partei 2019 erlitt, fielen ihre Umfragewerte noch tiefer, auf 24,1 Prozent. Seither konnte die SVP wieder etwas aufholen. Gemäss der jüngsten Umfrage von Tamedia würden sich (im Februar) 27,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler für die Volkspartei entscheiden.

FDP

Auch die FDP hat 2019 Federn lassen müssen – wenn auch mit minus 1,3 Prozent nicht so viel wie die SVP. Die Liberalen vielen in den Umfragen zwischenzeitlich auf ein Tief von 13,6 Prozent. Auch sie konnten jüngst wieder zulegen und kommen gemäss der jüngsten Umfrage von Tamedia auf 15,4 Prozent, was einem leichten Zuwachs gegenüber den Wahlen von 2019 gleichkommt.

Die Mitte

Die Mitte, die bei den letzten Wahlen noch aus den beiden eigenständigen Parteien BDP und CVP bestand, hält sich ziemlich konstant. Über alle Prognosen hinweg variierte ihr Wähleranteil lediglich zwischen 13,8 und 13,3 Prozent.

GLP

Neben den Grünen war die Grünliberale Partei GLP die grosse Gewinnerin: Sie konnte um 3,2 Prozent zulegen. Seither durchlief die 2007 gegründete Partei eine regelrechte Achterbahnfahrt: Zwei Jahre nach den Parlamentswahlen gaben mehr als 10 Prozent der Befragten an, GLP zu wählen – nochmal über zwei Prozent mehr als 2019. Inzwischen hat auch die GLP wieder etwas verloren, sie würde aber, Stand Februar, immer noch zulegen.



Grüne

Keine Achterbahn, dafür eher eine Talfahrt der Gefühle erlebt die Grüne Partei seit ihrem grossen Erfolg bei den letzten Wahlen. Wäre im Februar gewählt worden, hätte sie zwei Prozentpunkte, also rund einen Drittel ihres Zuwachs auf nationaler Ebene wieder verloren.

SP

Die Linkspartei zeigt sich in den Umfragen beständiger als andere Parteien. 2019 war die SP mit über zwei Prozent Verlust hinter der SVP noch die grösste Verliererin. Seither ging es in den Umfragen zwischenzeitlich etwas bergab, laut den Umfragen vom Februar 2023 konnte sie sich aber wieder fangen und landete demgemäss auf dem gleichen Niveau wie vor knapp vier Jahren.