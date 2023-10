Am 22. Oktober stellen sich 10 Personen zur Wahl im Kanton Aargau:

In der letzten kantonalen Umfrage liegt Burkart klar vorn, während Giezendanner, Suter und Binder sich einen Dreikampf um den zweiten Platz liefern. Die watson-Wahlbörse hingegen sieht den SVP-Kandidaten klar im Vorteil für den zweiten Sitz.

Im Kanton Aargau werden insgesamt 18 Sitze vergeben, 16 davon im Nationalrat. Wirklich im Fokus stehen aber nur zwei Sitze: jener der EVP in der grossen Kammer und der SVP-Sitz im Ständerat. Die Übersicht.

Die Schweiz wählt ihr Parlament. Am 22. Oktober 2023 stellen sich National- und Ständerat den Wahlen. Das sind die spannendsten Aspekte im Kanton Aargau und das sagen die Prognosen.

9-Millionen-Schweiz: So unterschiedlich sind die Auswirkungen in den Regionen

In einer Stadt leben nun mehr Menschen pro Quadratkilometer als in New York, auf einer Autobahn explodierte der Verkehr – und drei Kantone stagnieren. Eine Übersicht.

Zum ersten Mal leben seit Mitte Jahr laut dem Bundesamt für Statistik über 9 Millionen Menschen in der Schweiz. Die Nachricht sorgt für Kritik. «Genug ist genug», titelte die SVP und selbst SP-Nationalrätin Jacqueline Badran kritisiert die Zuwanderung, die das Wachstum massgeblich treibt, als «zu hoch und zu schnell».