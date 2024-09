Zechpreller und Grüsel-Gäste: Matterhorn-Hüttenwartin klagt über Respektlosigkeit

21 Punkte, damit du in SAC-Hütten nicht als Influencer entlarvt wirst

SAC-Hütten werden immer beliebter. Seit 2013 sind die Übernachtungen um 124 Prozent gestiegen. Wenn auch dich der Besuch in der Höhe reizt:

Während Lehner weiter ausharrt, hat die Hüttenwartin der Muttseehütte genug . Anstrengende Gäste und lange Arbeitstage brachten Claudia Freitag dazu, nach vier Jahren ihre Stelle in der Muttseehütte zu kündigen.

SAC-Hüttenwartin in Glarus schmeisst hin

Auch Exkremente neben den Toiletten oder benutzte Damenbinden, die an der Wand kleben, machen der Hüttencrew das Leben schwer.

Edith Lehner ist Hüttenwartin der Hörnlihütte am Fuss des Matternhorns. Seit sechs Jahren sorgt sie mit ihrem Mann und einem 14 Personen starken Team für die vielen Gäste. Für Lehner ist es ein Traumjob mit Schattenseiten, denn nicht alle wissen sich zu benehmen, wie sie gegenüber dem Blick deutlich macht:

