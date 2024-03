Grosse Anteilnahme in der Gemeinde Vex. Bild: keystone

Nach Skitouren-Drama: 300 Leute nehmen an Mahnwache in Vex VS teil

Am Wochenende kamen im Wallis fünf Leute bei einer Skitour ums Leben. Eine wird noch immer vermisst. Besonders gross ist die Anteilnahme im Dorf Vex: Wie der «Tagesanzeiger» berichtet, sind drei der Opfer Brüder und kommen aus der Gemeinde mit knapp 2000 Bewohnern. Einer von ihnen war seit kurzem Teil des Gemeinderates.

Am Montagabend kamen rund 300 Leute in Vex zu einer Mahnwache zusammen. Dabei gedachten sie den Opfern und zündeten Kerzen an.

Wie der «Tagesanzeiger» weiter schreibt, waren die Opfer in Vex gut vernetzt. «Es ist ein grosser Schock», wird eine Bewohnerin zitiert. Die Verstorbenen seien für sie «wie eine Familie» gewesen. Eine weitere Bewohnerin sprach von einer «goldenen Familie». Die Eltern – welche nicht an der Skitour teilgenommen hatten – seien Stammgäste in ihrem Lokal.

Die drei Brüder waren mit drei weiteren Personen am am Samstag von Zermatt aus in Richtung Arolla aufgebrochen. Am Sonntagabend fand ein Rettungstrupp fünf leblose Körper. Über die Todesursache ist bisher noch nichts bekannt. Die Suche nach der letzten vermissten Person war auch am Montag erfolglos. (dab)