Segelflugzeug in der Walliser Region Santesch abgestürzt

Ein Segelflugzeug ist am Samstagnachmittag in der Region Santesch VS abgestürzt. Die Kantonspolizei konnte am Abend keine Informationen geben über das Schicksal der Insassen. Rettungs- und Polizeikräfte seien vor Ort geflogen worden, hiess es. Über das Unglück berichtete zuerst die Zeitung «Le Nouvelliste».

Die Kantonspolizei konnte zunächst nur bestätigen, dass ein Alarm gegen 15.25 Uhr ausgelöst wurde. Das Unglück löste bei der Absturzstelle einen Grosseinsatz aus, zu dem rund 15 Rettungskräfte der Air-Glaciers, der Kantonspolizei sowie der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) aufgeboten wurden.

Update folgt …

(sda/pit)