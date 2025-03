Matterhorn Gotthard Bahn zwischen Zermatt und Täsch nach Steinschlag unterbrochen

Emmenbrücke: Frau und Kind tot aufgefunden – Mann festgenommen

In Emmenbrücke LU hat die Luzerner Polizei am Samstagmorgen in einer Wohnung eine Frau und ein Kind tot aufgefunden. Sie spricht von einem mutmasslichen Tötungsdelikt und hat einen Mann festgenommen. Es ist noch nicht bekannt, wie die Personen miteinander in Verbindung standen, wie ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage sagte.