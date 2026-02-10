bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Crans-Montana

Crans-Montana: Warum das öffentliche Verfahren den Beschuldigten hilft

KEYPIX - The owner of Le Constellation bar Jacques Moretti is photographed for a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, in Sion Monday, February 9, 2026. 41 people mostly teenag ...
Der Besitzer der Bar «Le Constellation», Jacques Moretti, bei einer Einvernahme am 9. Februar 2026.Bild: KEYSTONE

Darum könnten die Beschuldigten von Crans-Montana mit einer milderen Strafe davonkommen

10.02.2026, 10:1110.02.2026, 10:11

Der Fall Crans-Montana wird seit Anfang Jahr intensiv öffentlich diskutiert. Anwältinnen und Anwälte von Opfern und Beschuldigten kommunizieren aktiv mit den Medien. Genau diese offene Informationspolitik könnte nun laut SRF zu milderen Strafen für die Beschuldigten führen.

Das sogenannte «quasi-öffentliche» Verfahren kann für die Beschuldigten von Vorteil sein. Formal ist das Verfahren zwar nicht öffentlich, wirkt aber faktisch wie eines, weil zahlreiche Inhalte durch Anwältinnen und Anwälte sowie durch die Medien laufend nach aussen gelangen.

Gilles-Antoine Hofstetter, lawyer for a victim speaks to journalists, for a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, in Sion Monday, February 9, 2026. 41 people mostly teenagers l ...
Ein Anwalt eines Opfers spricht vor der Einvernahme zu den Medien in Sion.Bild: KEYSTONE

Im Fall Crans-Montana vertreten rund 50 Anwältinnen und Anwälte etwa 130 Opfer und Angehörige. Sie unterliegen keiner Geheimhaltungspflicht, dürfen an Einvernahmen teilnehmen, Fragen stellen und erhalten Einsicht in die Akten. Die Staatsanwaltschaft könnte die Parteien – mit Ausnahme der Beschuldigten – zwar zum Stillschweigen verpflichten, macht von dieser Möglichkeit jedoch in der Regel keinen Gebrauch.

Mediale Vorverurteilung kann vorteilhaft sein

Die Klägerschaft dürfte ein Interesse daran haben, dass die Öffentlichkeit über mögliche Versäumnisse im Fall Crans-Montana informiert wird. Dies erhöht sowohl den öffentlichen als auch den politischen Druck. Gleichzeitig kann die intensive öffentliche Ausschlachtung des Verfahrens jedoch zu einer Vorverurteilung der beschuldigten Personen führen. Eine solche Vorverurteilung kann vom Gericht als strafmindernd berücksichtigt werden, was sich entsprechend auf das Strafmass auswirken kann. (fak)

Mehr zu Crans-Montana:

Crans-Montana: Staatsanwaltschaft hört früheren Sicherheitsverantwortlichen an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die besten Abflussreiniger
1 / 13
Das sind die besten Abflussreiniger
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Demostrierende werfen mit Dildos bei «ICE»-Protesten
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Bauarbeiten zwischen Gesigen und Spiez führen zu Einschränkungen
Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat mit der Einrichtung der Baustelle auf der Autobahn A6 zwischen Gesigen und Spiez begonnen. Auch beim Zubringer Simmental sind die Arbeiten angelaufen, wie es am Montag mitgeteilt hat.
Zur Story