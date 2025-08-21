anhaltender Regen15°
Deutsche Bergsteiger am Breithorn im Wallis in Not

Deutsche Bergsteiger sind am Breithorn in Not

21.08.2025, 22:5921.08.2025, 22:59
Am Breithorn im Wallis hängen zwei Bergsteiger aus Deutschland fest. Am Freitag soll ein neuer Versuch gemacht werden, sie zu retten.

Die beiden Männer hängen nach Angaben der Bergwacht auf etwa 4000 Meter Höhe fest. Alle Versuche, ihnen zu Hilfe zu kommen, hatten am Donnerstag keinen Erfolg. Nach Angaben der italienischen Bergwacht kommen die beiden Männer in der Nähe des Gipfels nicht mehr weiter.

Am Freitag soll erneut versucht werden, sie zu retten. Die einzige Möglichkeit ist nach Angaben eines Sprechers der italienischen Bergwacht, sie mit dem Helikopter aufzugreifen und auszufliegen.

Das Breithorn ist ein Bergkamm in den Walliser Alpen, im Grenzgebiet zwischen der Schweiz und Italien. Der höchste Punkt ist der Westgipfel mit 4160 Metern. (sda/dpa)

