Mutter von Brandopfer: «Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte»

Am Sonntagabend sprach die Mutter des 16-jährigen Achille in der italienischen Fernsehsendung «Domenica In» auf dem Sender «CorriereTV». Achille war in der Neujahrsnacht in der Bar «Le Constellation» im Walliser Dorf Crans-Montana feiern.

Der Jugendliche kam in den Flammen des Walliser Lokals ums Leben.

Erica Didone hat in den Flammen im «Le Constellation» ihren Sohn verloren. Bild: screenshot / corriereTV

Erica Didone erzählt in der Fernsehsendung, dass die Familie jedes Jahr in den Winterferien nach Crans-Montana gereist sei. Ihr Sohn wollte den Neujahrsabend mit Freunden im «Constellation» verbringen. Die Mutter schildert, dass sie bei dem Gedanken ein ungutes Gefühl gehabt habe. Sie habe ihrem Sohn vorgeschlagen, an einen anderen Ort zu gehen, dieser habe noch bei seinen Kollegen nachgefragt, da sie alle zusammenbleiben wollten.

Sie entschieden sich trotz des unguten Gefühls von Achilles Mutter, ins «Le Constellation» zu gehen, also liess Erica ihren jugendlichen Sohn und seinen Kollegen Giuseppe gehen.

Kurz nach Mitternacht habe sie einen Anruf von Giuseppe erhalten. Dieser sagte ihr: «Alles steht in Flammen» und dass sie schnell kommen sollten. Erica und ihr Mann machten sich umgehend auf den Weg zur Bar. Sie rannten die 400 Meter zu Fuss. Daraufhin seien sie reglos vor dem Lokal stehen geblieben. Dieses stand komplett in Flammen.

«Ich habe Dinge gesehen, die kein Mensch sehen sollte.» Erica Didone über die Bilder der Brandnacht.

Gegen vier Uhr morgens seien die beiden Eltern von der Polizei weg begleitet worden. Was mit ihrem Sohn ist, ob es ihm gut geht und ob er noch lebt, wissen Erica und ihr Mann zu diesem Zeitpunkt nicht. Freunde von Achille erzählten ihnen, dass er es, als der Brand ausbrach, aus dem Lokal geschafft habe. Der 16-Jährige sei jedoch wieder zurückgerannt, um anderen Gästen, die noch in den Flammen gefangen waren, zu helfen.



Vor der abgesperrten Bar liegen Blumen und Kerzen in Gedenken an die Opfer. Bild: keystone

Für Erica beginnt das Hoffen. Das Hoffen, dass ihr Sohn unter den noch nicht identifizierten, hospitalisierten Verletzten ist. Am 3. Januar, drei Tage später, erhalten Erica und ihr Mann die traurige Gewissheit. Achille ist in den Flammen ums Leben gekommen.

Die Trauer bei der Familie ist riesig. Erica Didone sagt, dass sie nicht wisse, ob Achille in dieser Nacht zurück in die brennende Bar sei. Sie hofft, dass seine Kollegen ihr irgendwann erzählen können, was an dem Abend passiert ist. Wenn ihr Sohn jedoch so gehandelt hat und anderen helfen wollte, sei sie stolz auf ihn. (nib)