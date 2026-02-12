bedeckt, wenig Regen
Jessica Moretti macht unter Tränen Evakuierungs-Geständnis

The owner of &quot;Le Constellation&quot; bar in Crans-Montana, Jessica Moretti of France, arrives to a hearing before the public prosecutor of the canton of Valais, following the deadly fire at the & ...
Jessica Moretti ist im Gerichtssaal in Tränen ausgebrochen.Bild: keystone

Jessica Moretti gesteht unter Tränen: «Es wurden nie Evakuierungsübungen durchgeführt»

12.02.2026, 15:5512.02.2026, 15:55

In Sitten wurde Jessica Moretti, Bar-Betreiberin des «Le Constellation» in Crans-Montana, am Donnerstag erneut befragt. Laut «Rai News» brach die Frau des Barbetreibers Jacques Moretti im Gerichtssaal in Tränen aus und räumte ein: «Es wurden nie Evakuierungsübungen durchgeführt, niemand hat sie von uns verlangt.»

Entgegen den Unterlagen erklärte sie zudem, am betreffenden Abend seien zwei Türsteher im Einsatz gewesen, nicht nur einer.

An die Angehörigen gewandt, sagte sie, man habe sich verpflichtet, deren Fragen zu beantworten, und sei deshalb bewusst an ihnen vorbeigegangen, da man mit einer Begegnung gerechnet habe. Man verstehe ihren Zorn und sei bereit, sich allen Fragen zu stellen.

Mehr dazu:

«Ihr habt unsere Kinder getötet!» – Angehörige konfrontieren Morettis vor Anhörung

Weiter erklärte die Unternehmerin, gegen ein Feuer könne man nicht ankämpfen. Ihre Priorität sei gewesen, Alarm auszulösen, Menschen zu evakuieren und die Feuerwehr zu verständigen. Als Tochter eines Feuerwehrmanns sei dies für sie ein Reflex gewesen. (hkl)

