Lawine reisst bei Zermatt VS mehrere Menschen mit

Bei Zermatt VS hat eine Lawine am Montagnachmittag mehrere Menschen mitgerissen. Die Rettungskräfte leiteten eine Suche ein, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilte. Die Lawine löste sich am Riffelberg in einem Variantenbereich. (sda)