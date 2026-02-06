Vater von Crans-Montana-Opfer stellt Gesuch gegen Staatsanwältinnen

Im Strafverfahren um die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat eine Zivilpartei ein Ausstandsgesuch gegen alle fünf beteiligten Staatsanwältinnen eingereicht. Das berichtet RTS. Das Gesuch soll von einem Anwalt eingereicht worden sein, der den Vater eines Todesopfers vertritt.

Dabei wird argumentiert, die Staatsanwältinnen hätten schwere Versäumnisse und schwere Fehler bei der Verfahrensführung begangen. Es gebe dadurch in den Augen des Klägers Zweifel, ob die Staatsanwältinnen die Strafuntersuchung ordnungsgemäss durchführen wollen.

Schon in den ersten Woche nach der Katastrophe in der Neujahresnacht war Kritik an der Justiz aufgekommen. Ein Anwalt forderte etwa die Einsetzung eines Sonderermittlers. Dies lehnte die Walliser Staatsanwaltschaft allerdings ab. (dab)