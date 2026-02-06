wechselnd bewölkt
Vater von Crans-Montana-Opfer stellt Gesuch gegen Staatsanwältinnen

06.02.2026, 14:2706.02.2026, 14:58

Im Strafverfahren um die Brandkatastrophe von Crans-Montana hat eine Zivilpartei ein Ausstandsgesuch gegen alle fünf beteiligten Staatsanwältinnen eingereicht. Das berichtet RTS. Das Gesuch soll von einem Anwalt eingereicht worden sein, der den Vater eines Todesopfers vertritt.

Dabei wird argumentiert, die Staatsanwältinnen hätten schwere Versäumnisse und schwere Fehler bei der Verfahrensführung begangen. Es gebe dadurch in den Augen des Klägers Zweifel, ob die Staatsanwältinnen die Strafuntersuchung ordnungsgemäss durchführen wollen.

Schon in den ersten Woche nach der Katastrophe in der Neujahresnacht war Kritik an der Justiz aufgekommen. Ein Anwalt forderte etwa die Einsetzung eines Sonderermittlers. Dies lehnte die Walliser Staatsanwaltschaft allerdings ab. (dab)

avatar
Yorick
06.02.2026 15:11registriert Juni 2023
Warum muss man es ohne jede Not so weit kommen lassen? Es war doch von Anfang an klar, dass ganz viele Leute einer Untersuchung durch Walliser Behörden nicht trauen werden.
Genau für solche Fälle gibt es die Möglichkeit, ausserkantonale Staatsanwälte einzusetzen.
avatar
Karl33
06.02.2026 15:01registriert April 2015
Finde das Gesuch nachvollziehbar. Ohne Druck von aussen halten die bekannten Walliser Schlendrian und Copinage Einzug in der Untersuchung.
avatar
Leader
06.02.2026 14:40registriert September 2018
Ich denke, jetzt wird es ganz heikel, wenn nicht richtig reagiert wird.
