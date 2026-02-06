bedeckt, wenig Regen
Golf-Hotel in Crans-Montana muss schliessen und äussert sich nun dazu.

Schliessung per sofort wegen mangelndem Brandschutz: Hotel in Crans-Montana äussert sich

06.02.2026, 11:2906.02.2026, 11:29

Das Grand Hôtel du Golf & Palace in Crans-Montana musste am Donnerstag sofort schliessen, weil die Brandvorschriften nicht ausreichend umgesetzt wurden. Nun nimmt das Luxus-Hotel Stellung dazu.

Das Golf-Hotel ist momentan geschlossen.
Das Golf-Hotel ist momentan geschlossen.bild: Grand Hotel du Golf

Auf Druck der Gemeinde Crans-Montana musste das 5-Sterne-Hotel schliessen. Schon im Sommer letzten Jahres hatte die Gemeinde bei einer Kontrolle mehrere Mängel im vorbeugenden Brandschutz festgestellt, die bis heute nicht vollständig behoben wurden. Wie der Blick berichtet, äussert sich das Hotel dazu in einer Mitteilung.

«Die umfangreichen Arbeiten, die in den letzten Monaten durchgeführt wurden, reichten nicht aus, um eine solche Entscheidung zu vermeiden.»

Um die Mängel zu beheben, engagierte das Hotel ein auf Sicherheitsfragen spezialisiertes Unternehmen. Am 16. Dezember 2025 setzte die Gemeinde dem Hotel eine letzte Frist: Die Mängel sollten bis zum 15. Januar 2026 behoben sein. Da dies nicht geschah, beschloss die Gemeinde Crans-Montana auf Empfehlung ihres Sicherheitsbeauftragten, das Hotel sofort zu schliessen.

Das Hotel bestätigt, dass es die Pflicht, «alle erforderlichen Massnahmen kurzfristig umzusetzen», nicht erfüllen konnte.

«Die Hotelleitung entschuldigt sich für die durch diese Entscheidung verursachten Unannehmlichkeiten, die sie natürlich gern vermieden hätte, und wird allen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dieser bedauerlichen Situation nachkommen.»

Den Hotelgästen, die noch im 5-Sterne-Hotel untergebracht waren, wird Crans-Montana Tourismus bei der Suche nach einer Ersatzunterkunft helfen. Die Gemeinde betont zudem, dass dieser Vorfall in keinem Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in der Bar «Le Constellation» steht und die Schliessung auch ohne das Feuer in der Silvesternacht erfolgt wäre. (fak)

Mehr zu Crans-Montana:

Mangelnder Brandschutz: Golf-Hotel in Crans-Montana muss per sofort schliessen
