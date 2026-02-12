Lötschental im Wallis wegen Lawine vom Verkehr abgeschnitten

Bei Goppenstein im Wallis hat kurz vor Donnerstagmittag eine Lawine die Talstrasse verschüttet. Das Lötschental war damit vom Verkehr abgeschnitten. Auch der Betrieb des Autoverlads Lötschberg wurde eingestellt.

Rotloiwi ist die erste Galerie nach dem BLS Autoverlad Lötschberg in Richtung Tal. Der Betrieb des Autoverlads musste deshalb eingestellt werden, wie es auf der Webseite des BLS hiess.

Auch die SBB vermelden, dass der Bahnverkehr auf der Strecke Frutigen – Brig zwischen Goppenstein und Hohtenn eingeschränkt ist.

Der Bahnverkehr auf der Strecke Frutigen – Brig ist eingeschränkt. Bild: SBB

Die Talstrasse ist bis auf Weiteres gesperrt, wie die Kantonspolizei Wallis gegenüber watson bestätigt. Ob Personen verletzt wurden oder anderweitige Schäden entstanden sind, konnte die Polizei am Donnerstagmittag noch nicht sagen. Am Nachmittag wollten die Behörden die betroffene Stelle räumen. (ome/sda)