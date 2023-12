Trauerveranstaltung in Sion für die Opfer des Schützen, 16.12.2023. Bild: keystone

Sittener Schütze belästigte bereits als 15-Jähriger eine Lehrerin

Mehr «Schweiz»

Der mutmassliche Sittener Schütze hat bereits als Minderjähriger Frauen belästigt, wie «Le Matin Dimanche» wissen will. Der 36-jährige Walliser war bereits verurteilt worden, weil er eine Lehrerin belästigt hatte, als er 15 Jahre alt war.

In der Folge ging er junge Frauen an, die er kannte. «Er war ein Kind. Er war dumm, aber nicht böse. Die Nachrichten waren von der beleidigenden Art», berichtet eine von ihnen der Zeitung. Mit der Zeit wurde das Problem immer grösser. In den sozialen Netzwerken «erstellte er falsche Konten mit meinem Vornamen und dem Nachnamen meines Freundes. Diese Belästigung begann sich auf meine Freunde auszuweiten».

Schliesslich erstattete sie Anzeige und 2011 wurde ein Strafbefehl erlassen. Danach wurde es immer schlimmer, aber die Nachrichten hörten plötzlich auf, ohne dass sie genau wusste, warum. (sda)