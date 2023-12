«Das hätte ich sein können» – Frauen hatten Angst vor dem mutmasslichen Täter von Sitten

Der mutmassliche Doppelmörder von Sitten war kein Unbekannter: Wie diverse Frauen berichten, seien sie über längere Zeit von dem Mann schikaniert worden.

Am frühen Montagmorgen rückte in Sitten ein Grossaufgebot der Polizei aus: Bei einer Schiesserei an zwei verschiedenen Orten in der Walliser Hauptstadt wurden ein Mann und eine Frau getötet. Eine weitere Frau wurde schwer verletzt. Nach einer mehrstündigen Fahndung konnte die Polizei den 36-jährigen mutmasslichen Täter verhaften. Der Mann ergab sich und gestand die Tat.

Der Justizbehörde bereits bekannt

Es war nicht das erste Mal, dass der Mann mit der Polizei in Kontakt kam. Er sei bereits in mehrere Gerichtsverfahren sowohl als Angeklagter als auch als Klager verwickelt gewesen, schreibt die Westschweizer Zeitung Le Nouvelliste. Ein Verfahren, bei dem ihm Beleidigungen, Drohungen und unerlaubte Gesprächsaufzeichnungen vorgeworfen werden, laufe noch immer.

Der für das Mittelwallis zuständige Oberstaatsanwalt, Olivier Elsig, gab keine weiteren Details zu den Verfahren bekannt, räumte aber ein:

«Es handelt sich hierbei um scheinbar harmlose Verfahren, von denen einige im Nachhinein in einem anderen Licht erscheinen.»

Olivier Elsig an der Pressekonferenz am 11. Dezember. Bild: keystone

Er bestätigte, dass der Mann den Justizbehörden bekannt gewesen sei, aber nicht als Risikoperson gegolten habe.

Opfer kannte den Täter

Die Morde schockierten den Kanton und schnell häuften sich Zeugenaussagen, die den Mann als problematisch und asozial beschrieben. Und das nicht erst seit Kurzem.

Sein erstes Opfer, eine 34-jährige Frau, die in der Nähe ihres Hauses erschossen worden war, kannte den mutmasslichen Täter. Details zur Beziehung zwischen dem Mann und der Frau gibt es keine, doch besonders gut dürfte das Verhältnis nicht gewesen sein: Gemäss Canal 9 habe die junge Frau erst vor wenigen Monaten eine einstweilige Verfügung der Ziviljustiz gegen ihren späteren mutmasslichen Mörder erwirkt.

Die Polizei nach der Tat an einer abgesperrten Strasse in Sitten. Bild: keystone

Sie war offenbar nicht die einzige Frau, die sich vom Mann belästigt fühlte. Drei Frauen erzählten gegenüber Le Nouvelliste von ihren Erfahrungen.

Blumen und Belästigungen

Sie habe den Mann vor über 15 Jahren in der Automobilindustrie kennengelernt, so eine Frau zum Westschweizer Blatt. Sie sei mit Nachrichten und Telefonanrufen belästigt worden. Mindestens einmal pro Woche habe sie der Mann sogar mit dem Auto verfolgt.

«Er hat Pseudo-Beziehungen mit mir erfunden und Dinge, die ich zu ihm gesagt hätte.»

Danach habe sie mehrere Jahre nichts mehr von ihm gehört. Bis er sich plötzlich wieder in ihrem Leben zurückmeldete: mit Blumen und Briefen vor ihrer Tür.

Dann habe er ihr an einem Tag die Liebe verkündet, um ihr am nächsten Tag damit zu drohen, ihr Leben zu ruinieren. Er habe Verwandte und ihren Arbeitgeber kontaktiert, ihnen Dinge über sie erzählt, die nicht stimmten.

Auf der Suche nach dem Täter sperrte die Polizei Strassen ab, um Autofahrende zu kontrollieren. Bild: keystone

Ihre Angst war gross. Sie traute sich nicht mehr aus dem Haus und ging schliesslich zur Polizei. Ohne Erfolg. Die Belästigungen seien nicht häufig und schwerwiegend genug, um etwas zu unternehmen, hiess es. Dass jetzt eine andere Frau wohl von ihm erschossen worden ist, gibt ihr zu denken:

«Als ich sah, was er getan hatte, sagte ich mir, dass ich das hätte sein können.»

Und nicht nur sie: Sie sei mit vier anderen Frauen in Kontakt gewesen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hätten.

«Wir konnten nicht viel ausrichten»

Eine weitere Frau, die den mutmasslichen Täter seit über 10 Jahren durch einen Freund kennt, berichtet gegenüber Le Nouvelliste ebenfalls von Belästigungen. Auf den ersten Blick habe er freundlich und schüchtern gewirkt, doch dann habe sich das geändert. Er begann ihr viel zu schreiben, verfolgte sie mit dem Auto und begann Nachrichten über sie an ihre Facebook Kontakte zu schicken. An diesem Punkt, das war 2014, wollte sie Anzeige erstatten und wandte sich an die Polizei. Doch auch ihr sagten sie, dass es dafür zu wenig Anhaltspunkte gebe. Dass sie den Schritt nicht gemacht hat, verfolgt sie jetzt:

«Vielleicht hätte ich es tun sollen, aber wir konnten gegen diesen Kerl nicht wirklich viel ausrichten. Die Tatsache, dass er so lange unbemerkt blieb, macht mich wahnsinnig.»

Er habe online häufig falsche Profile benutzt und wusste genau, wie weit er gehen konnte, um unter dem Radar zu fliegen.

«Der weisse Wolf»

Die dritte Frau, die mit Le Nouvelliste sprach, lernte den Mann über Online-Foren zu Autos kennen. Dort sei der mutmassliche Täter, als «der weisse Wolf» bekannt gewesen. Sie sei vor ihm gewarnt worden, da er schon früher andere Frauen belästigt haben soll.

Er machte auch vor ihr nicht Halt. Sie erzählt:

«Es kam ziemlich schnell zu sexuellen Bemerkungen. Er hat mich zum Beispiel unter ‹Verkäufe von Sexspielzeugen› mit expliziten Kommentaren markiert.»

Teilweise habe er online ohne Auslöser anderen Männern gedroht.

«Wir haben uns alle gesagt, dass er nicht ganz bei sich sei, aber dass er nie zur Tat schreiten würde.»

Französische Autowerkstatt schikaniert

Sein schlechter Ruf reicht bis über die Schweiz hinaus. Wie La Nouvelliste weiter schreibt, werde eine französische Werkstatt bereits seit sechs Jahren vom mutmasslichen Täter schikaniert. Dies, nachdem er in der Werkstatt Modifikationen an einem Fahrzeug hatte vornehmen lassen und es danach Meinungsverschiedenheiten dazu gegeben hatte. Ein französischer Mechaniker der Werkstatt erzählt gegenüber La Nouvelliste, dass sie sich am Montag sofort geschützt hätten, nachdem sie gehört hätten, was in der Schweiz vorgefallen sei.

Es steht die Frage im Raum, ob man nicht mehr hätte tun können, um diese Tragödie zu verhindern. Staatsanwalt Olivier Elsig zweifelt daran:

«Das werden die Ermittlungen ergeben, aber das scheint angesichts der bisherigen Gerichtsverfahren nicht der Fall zu sein.»

