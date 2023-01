Der Schnee ist schon da – und jetzt kommt die Kälte ❄️

Die erwartete Wetterlage in Europa zur Wochenmitte. bild: meteonews.ch

Wer es gestern noch nicht gemerkt hat: Es wird wieder kalt. Vielerorts durfte man diese Woche auch schon Schneefall bewundern, auch ein klein wenig im Flachland. Und so wird es vorerst diese Woche auch weitergehen.

Schneeschauer im Norden

Wie die Wetterplattform meteonews.ch berichtet, kommen morgen weitere Schneeschauer auf die Nordschweiz zu – bis ins Flachland. Allzu viel Schnee wird aber nicht fallen, gemäss den Berechnungen von meteonews bleibt es meist bei rund 2 bis 5 Zentimetern Neuschnee. Temperaturmässig bewegen wir uns im Bereich von 1 bis 4 Grad Celsius.

Ab Donnerstag wird's frostig

In der zweiten Hälfte der Woche kommt die Kälte dann endgültig. Auch im Flachland dürften die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt klettern. Mancherorts sind auch nächtliche Temperaturen von -10 Grad nicht ausgeschlossen. Schnee und Frost sind bekanntlich eine gefährliche Kombination, darum Vorsicht beim Autofahren:

In der Höhe drohen Lawinen

Achtsamkeit ist auch in den Bergen nötig. Im betroffenen Teil des Unterwallis könnten schon einzelne Wintersportler leicht Lawinen auslösen, warnte das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF am Dienstagabend in seinem Lawinenbulletin. An allen Hängen über 2200 Metern gelte dort die Gefahrenstufe 4. Touren und Variantenabfahrten erforderten Vorsicht und Zurückhaltung. Es seien zahlreiche spontane mittlere und grosse Lawinen zu erwarten. Im restlichen Alpenraum ist die Lawinengefahr fast überall erheblich.

(cpf)