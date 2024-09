Sturmtief «Aitor» bringt ungemütliches Herbstwetter in die Schweiz

Sturmtief «Aitor» bringt Starkwind und Regen in die Schweiz. Worauf du jetzt achten musst.

Das Sturmtief «Aitor» bringt von Donnerstag bis Samstag reichlich Regen in die Schweiz. Morgen wird es teilweise durchgängig regnen, besonders im Westen kommt viel Niederschlag zusammen, wie SRF Meteo schreibt.

Am Donnerstag werden verbreitet 20 bis 50 Millimeter Regen erwartet, im Westen sogar bis zu 80 Millimeter. In der Ostschweiz und Nordbünden fällt der Regen am geringsten aus. Es ist mit Temperaturen von 13 bis 21 Grad zu rechnen.

Die Kaltfront kühlt die Schweiz ab. Die Höchsttemperatur liegen um 13 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 1600 Meter. Auf den höheren Alpenpässen werden Winterreifen erforderlich.

Ein starker Regenfall prasselt auf den Bundesplatz in Bern. Bild: keystone

In den Alpen herrscht zudem ein stürmischer Föhn. Windspitzen können vereinzelt bis 100 km/h erreichen. In den Bergen treten orkanartige Böen auf.

Im Flachland bleibt man vom Föhn nicht verschont: Bereits am Donnerstag wird es windig, am Freitag werden Windspitzen von 40 bis 75 km/h erwartet. Äste können dadurch von Bäumen abbrechen.

In den Bergen soll es am Sonntag sonnig werden. Die Höchsttemperaturen liegen um die 13 Grad. Im Westen wird es letzte Schauer geben. (cst)