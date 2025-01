Du hast genug vom trüben Wetter? Die nächste Woche verspricht (etwas) Besserung!

Mehr «Schweiz»

Diese Woche wechselte das Wetter von Nebel- zu Wolkendecke. Was blieb, war das Grau. Wer Sonne wollte, musste diese in den Bergen suchen. Doch du brauchst nicht zu verzagen, denn das kommende Wochenende verspricht Hochdruck-Wetter. Liegt am Samstag über dem Flachland weiterhin ein Nebelschleier, entfaltet die Hochdruckphase in den Bergen bereits ihre Wirkung.

Ab Sonntag dürfte sich die Sonne dann auch vermehrt im Flachland zeigen. Die Nebelgrenze sinkt dabei von 1200 auf 700 Meter ab. Die Temperaturen bleiben grösstenteils über 0 Grad. Für den Süden der Schweiz werden sogar bis zu 11 Grad erwartet. Die 0-Grad-Grenze steigt auf über 2000 Meter.

Besonders für Skifahrende bringt die nächste Woche gute Nachrichten: «Auf jeden Fall gibt es aber nach den ausgiebigen Schneefällen in der ersten Wochenhälfte neben viel Sonne auch zumeist sehr gute Pistenbedingungen», schreibt MeteoNews in einem Beitrag.

Das dürfte die Menschen in Thurgau, Schaffhausen, Glarus und Solothurn freuen, denn hier beginnen bereits die Sportferien. Doch auch wir, die im Flachland verbleiben, dürfen zuversichtlicher in die Zukunft blicken. Die Tage der nächsten Woche beginnen zwar unter einer Nebeldecke, diese lösen sich im Verlaufe der Zeit jedoch auf. An den Nachmittagen lockt also auch bei uns die Sonne. (leo)