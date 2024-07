Uns erwartet eine (fast) perfekte Sommer-Woche

Die Badehose kann ausgepackt werden, diese Woche erwartet uns viel Sonne und zum Teil heisse Temperaturen – mit einer Ausnahme.

Endlich, diese Woche lässt der Blick auf die Wetter-Prognosen Gutes erwarten: In der ganzen Schweiz gestaltet sich das Wetter sonnig und warm, zum Teil wird es sogar richtig heiss, wie MeteoNews in einem Blogbeitrag schreibt.

Die Prognosen versprechen viel Sonne und warme Temperaturen. Bild: MeteoNews

Bis Samstag werden immer wieder Temperaturen von über 30 Grad erwartet, dazu viel Sonnenschein und «höchstens in den Bergen jeweils vereinzelt Regengüsse und Gewitter», heisst es im Blog weiter. Vor allem am Donnerstag und Freitag wäre der perfekte Zeitpunkt, um seine Badesachen rauszuholen oder eine Wanderung zu unternehmen.

Einzig der Samstag und die Nacht auf Sonntag macht den sommerlichen Bedingungen ein wenig einen Strich durch die Rechnung. In vielen Teilen der Schweiz muss mit Gewittern gerechnet werden, allerdings ist dies gemäss MeteoNews «infolge des weiten Zeithorizonts noch nicht in Stein gemeisselt.»

Bahnverkehr am Montag zwischenzeitlich eingestellt

Am Montagabend hat es in der Schweiz einige Gewitter gegeben. Lokal fielen mehr als 50 Millimeter Regen und in Spiez im Kanton Bern gab es bis zu drei Zentimeter grosse Hagelkörner.

In der jurassischen Gemeinde Fahy wurden Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde gemessen, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie Meteoschweiz am Dienstag auf X mitteilte.

Wegen heftigen Gewittern in der Region war der Bahnverkehr zwischen Basel und Strassburg am Montagabend zwischenzeitlich eingestellt worden. Züge fielen aus und es kam zu Verspätungen, ab 23.27 Uhr verkehrten sie wieder nach Fahrplan. (ome/sda)