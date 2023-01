Lokal lagen die Morgentemperaturen schon höher als die höchste je gemessene Neujahrstemperatur. In Delsberg wurden um 6.20 Uhr bereits über 19 Grad messen, in Altdorf UR mit 17.7 Grad und in Vaduz (FL) mit über 18 Grad, wie der Wetterdienst Meteonews mitteilte.

Die für die Jahreszeit unüblich hohen und milden Temperaturen haben sich im neuen Jahr fortgesetzt. In Delsberg JU wurde am Sonntagmorgen bereits ein neuer Temperaturrekord für den Januar gemessen.

Frühlingserwachen an Neujahr: Temperaturrekord mit bis zu 18°C am 1. Januar

«Das Pflegesystem fliegt gerade an mehreren Orten gleichzeitig in die Luft»

2023 wird die 9-Millionen-Schweiz Tatsache und die Welt setzt auf AKW – die Neujahrs-News

Die 9-Millionen-Schweiz, eine halbe Milliarde für Bahnhof-WCs und weltweit sind über 500 AKW in Planung. Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen am Neujahrstag.

Rechnet man die ständige und die nichtständige Wohnbevölkerung zusammen, dürfte die Schweiz in diesem Jahr die Schwelle von neun Millionen Einwohnenden überschreiten. Eine Auswertung der «SonntagsZeitung» zeigt: Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit wuchs die Schweizer Bevölkerung doppelt so schnell wie jene Grossbritanniens oder Frankreichs und sogar zwanzig Mal so schnell wie jene Deutschlands. Dies liegt an der starken Einwanderung. Die Folgen für Umwelt, Infrastruktur und Zusammenleben sind frappant. Immer mehr Grünfläche wird zugebaut, der Verkehr stockt zunehmend, die CO2-Ziele zu erreichen wird trotz grosser Sparbemühungen umso schwieriger. Entsprechend dürfte die Zuwanderung zu einem der grossen Themen des Wahljahres 2023 werden. Wirtschaftshistoriker Tobias Straumann sagt, für die Schweiz sei die starke Einwanderung ein Nullsummenspiel: «Wir haben zwar Vollbeschäftigung, eine stabile Wirtschaft und Wachstum, aber der Wohlstand pro Kopf wächst nur langsam und kommt längst nicht allen zugute.»