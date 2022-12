Der erste Schnee im Flachland ist da – Vorsicht auf den Strassen

Weisse Strassen und Trottoirs: Der erste Schnee hat es bis ins Flachland geschafft.

Schnee fällt laut MeteoNews heute besonders in der westlichen Landeshälfte. Vor allem rund um den Genfersee muss mit Schneeregen und Regen gerechnet werden. Doch auch im westlichen und zentralen Mittelland sind vielerorts ein paar Zentimeter Nassschnee zu erwarten.

In Bern rechnen die Meteorologen mit 5 bis 10 cm Neuschnee, so beispielsweise auch in der Bundeshauptstadt – in Bern. Mit mehr Schnee ist in den westlichen Voralpen und Alpen sowie im südlichen Jura zu rechnen: Hier dürften rund 20 bis 30 cm Neuschnee fallen.