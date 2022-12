Am Sonntag werde das Thermometer zudem kaum über den Gefrierpunkt klettern – und für den Montagmorgen prognostiziert der Experte eisige Kälte zwischen -3 und -7 Grad – man packt sich für den Weg zur Arbeit also besser extra warm ein.

Bis Sonntagmittag, so Murer, seien folgende Mengen Neuschnee zu erwarten:

«Am Samstagmorgen setzt voraussichtlich verbreitet Schneefall ein, der am Abend im Flachland und im Westen wieder nachlässt. Am zentralen und östlichen Alpennordhang dauert der Schneefall bis Sonntagmittag an.»

So sah es vor einem Jahr in Zürich aus.

«In der Nacht auf Freitag erfasst eine Warmfront aus Südwesten die Schweiz. Dabei setzt von der Westschweiz her allmählich Schneefall ein», schreibt der Experte von Meteo Schweiz, Daniel Murer, auf Anfrage. Je nach Temperaturen bleibe die Schneefallgrenze zunächst sehr tief, dann verschiebe sie sich auf den Bereich zwischen 600 und 900 Meter. Im Berner Oberland könne die Schneefallgrenze wiederum bei etwa 1200 Metern liegen.

Bereits zu Beginn der Woche wurde gemunkelt, es könne am Wochenende zum ersten Mal schneien im Flachland – wir haben bei Meteo Schweiz nochmals nachgehakt.

Es ist so weit: Der Schnee erreicht am Wochenende auch das Flachland

Aktuelle Prognosen von Meteo Schweiz zeichnen ein erfreuliches Bild für Schneehasen – am Wochenende soll es auch bei uns im Flachland endlich schneien.

