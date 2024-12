Der Schnee kommt zurück ins Flachland. Bild: keystone

Am Mittwoch kommt der Schnee wieder ins Flachland – auch am Wochenende wirds weiss

Am Dienstag bleibt es den Tag durch im Flachland meist trocken, vereinzelt sind aber Schauer möglich. In den Voralpen und Alpen ist es bewölkt und zum Teil regnerisch. Im Süden der Schweiz hingegen zeigt sich die Sonne.

Am Dienstagabend und in der Nacht auf Mittwoch sinkt dann aber die Schneefallgrenze und schwankt zwischen 800 und 600 Metern, wie MeteoSchweiz schreibt. Am Mittwochabendabend liegt sie dann sogar zwischen 700 und 400 Meter.

Die Wetterprognose für die Schweiz am Mittwoch, Schnee ist auch im Flachland möglich.

Am Donnerstag und Freitag steigt die Schneefallgrenze dann wieder an, mit Weiss im Flachland ist erst wieder am Wochenende zu rechnen.

Vor allem in der Nacht auf Sonntag und am Sonntag selbst ist Schnee wieder bis in tiefere Lagen möglich. Auch am Montag muss mit Schnee im Flachland gerechnet werden, die Grenze liegt dann zwischen 400 und 800 Metern.

Aber nicht nur der Schnee, auch die Kälte kommt aufs Wochenende und zu Beginn der nächsten Woche zurück. Während es in den nächsten Tagen eher noch mild wird, muss am Wochenende überall in der Schweiz mit tieferen Temperaturen gerechnet werden.

Die Wetter-Prognose für die nächsten Tage. Bild: Screenshot MeteoSchweiz

(ome)