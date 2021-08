Schweiz

Wetter

Wetter Schweiz: Heissestes Wochenende des Jahres mit mehr als 32 Grad



Heissestes Wochenende des Jahres mit mehr als 32 Grad – doch die Kaltfront naht

Die Schweiz hat das heisseste Wochenende dieses Jahres mit lokal Temperaturen von über 32 Grad beidseits der Alpen erlebt. Laut SRF Meteo blieb aber die absolute Jahreshöchsttemperatur vom 12. Juni mit 34,3 Grad in Magadino unangetastet.

Bild: keystone

Am Samstag lagen die Höchstwerte in Grono im Misox bei 32,3 Grad, in Sitten und Genf bei 32,2 Grad, und auch Visp verzeichnete 32,0 Grad, wie SRF Meteo am Sonntag mitteilte. Die 32,2 Grad bedeuteten für Genf einen lokalen Jahresrekord. Schweizweit lagen die Temperaturen verbreitet im Hitzebereich, also bei mehr als 30 Grad.

Auch am Sonntag gab es beidseits der Alpen mehr als 30 Grad. Schon am frühen Nachmittag wurden in Payerne VD 31,0 Grad gemessen, in Nyon waren es 31,1 Grad. Die höchste Temperatur verzeichnete erneut Grono mit 31,7 Grad.

In den nächsten Tagen wird es deutlich kühler werden. In der Nacht auf Montag erreicht die Schweiz eine Kaltfront. Am Montag wird es laut SRF Meteo im Norden nur noch 21 bis 25 Grad geben. Nur im Tessin dürfte es mit 29 Grad sommerlich heiss bleiben. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Memes, die das Leben im Sommer perfekt beschreiben 1 / 25 Memes, die das Leben im Sommer perfekt beschreiben quelle: watson / imgflip Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter