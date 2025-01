Achtung Glatteisgefahr! Metereologen warnen vor gefährlichen Strassenverhältnissen am Samstagabend. Bild: keystone

Gefrierender Regen und Glatteis: Metereologen warnen vor unsicheren Strassenverhältnissen

Nach der kältesten Nacht dieses Winters ist schon in der darauffolgenden Nacht auf Sonntag mit gefrierendem Regen und somit Glatteis zu rechnen. Vor gefährlichen Strassenverhältnissen warnten Meteorologen am Samstagabend. Betroffen sei vor allem die Nordwestschweiz.

Das prognostizierte der private Wetterdienst Meteonews. Der Warndienst Alertswiss gab für die Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft am Samstagabend eine Warnung vor Strassenglätte aus. «Ab sofort bis in die Morgenstunden sind folgende Auswirkungen möglich: Plötzlich auftretende Rutschgefahr. Schwer passierbare vereiste Verkehrswege», hiess es. Alertswiss warnte vor Verkehrsbehinderungen und riet, den öffentlichen Verkehr zu benützen.

Die Nacht von Freitag auf Samstag war die bisher kälteste des Winters. Das Thermometer sank auf -31,1 Grad in La Brévine im Kanton Neuenburg und auf -25 Grad in Andermatt im Kanton Uri. Doch schon am Sonntag wird es wieder deutlich wärmer: Das Quecksilber steigt tagsüber auf etwa 7 Grad im Mittelland und gar auf 12 Grad in Genf. (sda/nzu)