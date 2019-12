Schweiz

Wetter

Wetter: Randtief Veiko sorgt für Orkanböen



Bild: KEYSTONE

Nach Sturmtief Toni bringt jetzt Randtief Veiko Orkanböen über 100 km/h

Am Freitagvormittag hatte Sturmtief Toni der Schweiz stürmischen West- bis Südwestwind mit Böen von bis zu 93 Stundenkilomtern gebracht. Zudem fiel bis ins Flachland teilweise fiel Schnee.

Nach einer Wetterberuhigung am Freitagabend hat uns in der Nacht auf Samstag mit dem Randtief Veiko nun bereits die nächste Störung erreicht. Mit ihr verstärkt sich der Südwestwind nochmals. Im Flachland sei verbreitet mit Böen um 70 bis 90 Kilometern pro Stunde zu rechnen, schreibt der Wetterdienst Meteonews. In exponierten und erhöhten Lagen sind am Samstagmorgen bereits Spitzenwerte von über 100 km/h gemessen worden.

Auf den Bergen werden Orkanböen bis gegen 150 km/h erwartet. Während am Samstagmorgen in windgeschützten Alpentälern laut Meteonews noch nasse Flocken bis in tiefere Lagen möglich sind, steigt die Schneefallgrenze ansonsten rasch auf 1000 bis gut 1500 Meter an.

Der Wind ist heute definitiv der Hauptdarsteller! Im Flachland gab es in den vergangenen Stunden schon verbreitet #Windspitzen von 70 bis 90 km/h, lokal waren #Böen über 100 km/h mit dabei. Auf den Bergen tobt ein veritabler Orkan. Hier die aktuellen #Spitzenböen... (km) pic.twitter.com/JXiqoNizg6 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) December 14, 2019

Am Samstagnachmittag folgen längere trockene Abschnitte und Auflockerungen, mit 7 bis 11 Grad wird es ziemlich mild. Im Süden scheint dank Nordföhn oft die Sonne bei 11 bis 12 Grad.

Am Sonntag wird ist es wechselnd bewölkt. Vor allem dem Jura entlang kommt es zu Schauern. Die Temperaturen steigen in den zweistelligen Plusbereich. In den Alpen herrscht Föhn. (cbe)

Toter bei starken Unwettern in Frankreich Heftige Sturmböen haben den Südwesten Frankreichs und die Mittelmeerinsel Korsika getroffen. In der Gemeinde Ilharre im Département Pyrénées-Atlantiques kam Medienberichten zufolge ein Mann ums Leben.

Er sei mit seinem Auto gegen einen auf die Strasse gestürzten Baum gefahren, berichtete der Nachrichtensender Franceinfo. Insgesamt erlitten demnach fünf Menschen Verletzungen, als in den Départements Lot-et-Garonne und Landes mehrere Bäume auf Fahrzeuge gestürzt waren. Auch am Samstag werde mit starken Windböen gerechnet, hiess es.

Der Wind erreichte am Freitag eine Geschwindigkeit von bis zu 142 Kilometern pro Stunde, wie der französische Wetterdienst Météo-France auf Twitter mitteilte. Auf Korsika wurden bis zu 175 Kilometer pro Stunde verzeichnet. An manchen Messstationen waren demnach neue Höchstwerte gemessen worden. Mehrere Départements wurden wegen der Stürme in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt.

An der Küste im Südwesten des Landes wurde vor Überflutung gewarnt. Aus Sicherheitsgründen wurden in mehreren Gemeinden auch Bewohner evakuiert. Im Département Pyrénées-Atlantiques galt ab Freitagabend wegen Überschwemmungsgefahr die höchste Warnstufe.

Am Freitagabend seien rund 70'000 Haushalte im Südwesten wegen der Sturmböen ohne Strom gewesen, teilte der Netzbetreiber Enedis mit. In der Nacht zu Freitag war die Stromversorgung für rund 400'000 Kunden unterbrochen gewesen. (cbe/sda/dpa)

Abonniere unseren Newsletter